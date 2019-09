Infortunio Jordi Alba, il terzino del Barcellona in dubbio per l’Inter

Il Barcellona sarà privo di Jordi Alba per almeno due settimane, a causa dell’infortunio muscolare riportato ieri sera nella gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ad annunciarlo è stato lo stesso club catalano, spiegando che Alba “soffre di una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra”. Secondo i media di Barcellona, il terzino sinistro non dovrebbe essere disponibile per circa due settimane. Molto probabilmente salterà le partite di Liga contro Granada, Villarreal e Getafe. Resta da capire se Alba riuscirà a recuperare in tempo per la partita contro l’Inter in Champions League del 2 ottobre.