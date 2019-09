Infortunio Messi, la Pulce si ferma ancora: problema muscolare contro il Villareal, le ultime

INFORTUNIO MESSI – Il Barcellona vince, ma perde Messi. Battuto 2-1 il Villareal con i gol di Arthur e Griezmann, nota negativa il nuovo stop della “Pulga”. Dopo aver avvertito un nuovo fastidio muscolare nella parte interna della coscia sinistra ha lasciato il campo a Dembélé ad inizio ripresa. Messi si è infortunato verso la mezz’ora della prima frazione, ma ha continuato a giocare fino al 45′. L’attaccante era tornato da pochissimo in gruppo dopo un problema al soleo. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti sulle condizioni del fuoriclasse argentino, che però, ad oggi, sembra in dubbio per la gara di Champions League del 2 ottobre contro l’Inter.