Inghilterra, insultò giocatore di colore dicendogli “scimmia”: allenatore sospeso 8 mesi [NOME e DETTAGLI]

L’ex attaccante dell’Inghilterra, Peter Beardsley, è stato sospeso per 8 mesi dopo esser stato ritenuto colpevole di vari commenti razzisti all’indirizzo di alcuni giocatori mentre allenava la squadra Under 23 del Newcastle. La sospensione è stata decisa da una commissione indipendente della Football Association che ha condannato il tecnico 58enne anche a un ‘percorso rieducativo’. Beardsley rivolgendosi a un giocatore di colore lo avrebbe definito “scimmia“. Nel commentare la sentenza la commissione ha definito “del tutto inaccettabile“ il comportamento del mister. Pur credendo alla buonafede dell’allenatore la Fa sottolinea come “anche se non intenzionalmente, le sue affermazioni hanno chiaramente arrecato offesa”.