Inter, Conte: “Non siamo favoriti, Juventus e Napoli sono davanti a noi”

“E’ la classica partita dove abbiamo tantissimo da perdere, giocare a Marassi è sempre un’insidia”. Sono le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Inter Antonio Conte, che presenta la sfida dei nerazzurri di domani in casa della Samp. “La Sampdoria è una squadra organizzata e con un tecnico bravo come Di Francesco. Si vede il lavoro dell’allenatore. E’ partita con un sistema di gioco, lo ha cambiato in corso d’opera ma al di là di quello ha presente determinati concetti. Dovremo fare molta attenzione perché sarà una partita difficile”.

“Oggi non siamo tra i favoriti, Juventus e Napoli li vedo davanti a noi. Il livello della Serie A si è alzato, la Lazio è una squadra forte, una realtà, ha vinto la coppa Italia e può lottare per stare tra le prime quattro. Lo stesso Milan, buoni giocatori, società forte e noi dovremmo lottare per fare del nostro meglio. C’è uno storico che ci deve far drizzare le antenne, far tirare fuori le unghie e far capire che i cavalli buoni si vedono all’arrivo. Basta andare nello storico degli ultimi nove anni dell’Inter per vedere gli alti e bassi. Non sono il primo ad aver vinto cinque partite. Due anni fa a dicembre questo gruppo era in testa ma si è qualificato in Champions all’ultima giornata, dovendo andare a vincere in casa della Lazio. Anche con Mancini l’Inter era partita fortissimo”.