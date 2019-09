Il ct del Kosovo ci ricasca: si infuria di nuovo, ma si accorge della telecamera e… [VIDEO]

Il ct del Kosovo ci ricasca. Dopo la conferenza stampa non proprio tranquilla di qualche giorno fa, che ha fatto il giro del web, l’allenatore ‘c’ha riprovato’. Nell’intervallo della sfida persa in Inghilterra, Bernand Challandes è stato immortalato dalle telecamere nuovamente furioso. Urla e sbraita, ma alla fine sorprende tutti quando si accorge di essere ripreso e sorride. In basso il video.

When Kosovo manager Bernard Challandes notices the camera in the tunnel… 😂 #ENGKOS #legend pic.twitter.com/UvTVAN0kn8 — Holly Hamilton (@HollyHNews) September 10, 2019