Lazio-Roma, i protagonisti: Inzaghi amareggiato, Fonseca emozionato

“Vedendo l’andamento della gara c’e’ un po’ di amarezza. Ventuno 21 tiri a sette, quattro pali, il gol annullato a Lazzari. C’e’ rammarico perche’ certe partite vanno vinte. Pero’ dobbiamo andare avanti, abbiamo giocato ottimo calcio e tenuto bene il campo”. Sono le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo il pareggio 1-1 nel derby contro la Roma. “Se fosse entrato il tiro di Leiva, finito sul palo, la partita probabilmente sarebbe cambiata – dice il tecnico a SkySport – Dovevamo avere un pizzico di cattiveria in piu’. Leiva e’ stato sfortunato, gli altri tiri finiti sui legni sono errori nostri”. Lazzari è sembrato poco coinvolto nel primo tempo “perche’ siamo mancati in alcuni cambi di gioco – ha ammesso Inzaghi – e Kluivert rientrava piu’ di Under. Dovevamo essere piu’ precisi. Abbiamo giocato due ottime gare che dovevano fruttare sei punti, invece ne abbiamo solo quattro. Quindi c’e’ da lavorare ed e’ quello che faremo nella sosta del campionato”.

“E’ stata una partita tra due squadre che si sono rispettate, ma hanno creato tante occasioni da gol. Penso che abbiamo offerto uno spettacolo straordinario per il pubblico, ed una grande emozione per me come allenatore, al mio primo derby di Roma”. Parla Paulo Fonseca a SkySport dopo l’1-1 di Lazio-Roma. “C’e’ stato un ambiente bellissimo sugli spalti – ha aggiunto il tecnico giallorosso – uno spettacolo, un inno del Calcio”. “In alcuni momenti Dzeko e’ rimasto un po’ isolato – ha detto ancora il tecnico portoghese sulla partita – la Lazio con il suo gioco ci ha creato problemi sulla fascia sinistra. Nel riscaldamento abbiamo avuto un problema per Zappacosta, questo ci ha obbligato a inserire Kluivert. E’ difficile giocare contro una squadra come la Lazio che pressa in ogni zona del campo”.