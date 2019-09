Milan, Giampaolo: “Miglior partita giocata finora, la sconfitta non ci sta proprio”

“Era una partita in controllo, non abbiamo avuto il cinismo di chiuderla. Abbiamo avuto più di un’occasione per raddoppiare, non avevamo rischiato nulla fino a quei quattro minuti in cui è cambiato tutto. Dovevamo vincerla, è stata la miglior partita giocata fin qui dal Milan in quanto a personalità. La sconfitta non ci sta proprio, è immeritata”. Sono le parole a Sky Sport dell’allenatore del Milan Marco Giampaolo dopo la sconfitta subita in rimonta a Torino.

“Coi cambi volevo tener viva la squadra davanti, non abbassare il baricentro. Ho detto alla squadra di non sporcare la partita e di tenerla in controllo. Il Torino è una squadra fisica, la chiave della vittoria stava nel giocare a calcio sempre evitando contrasti e uno contro uno. Nel gol dell’1-1 per la dinamica c’era fallo su Calhanoglu, ma sono piccole situazioni. Episodi che possono determinare la partita e che lo hanno fatto, ma è il controllo della gara da parte nostra che fa la differenza. Suso? Stasera mi è piaciuto, è stato collaborativo, ha lavorato bene in entrambe le fasi”.