Mkhitaryan alla Roma: l’esilarante commento di… Al Bano

“Henrikh Mkhitaryan giocherà alla Roma? Ma davvero? Non ne sapevo nulla, ma d’altronde a giugno non sapevo neppure chi fosse Henrikh Mkhitaryan”. Sono le parole di Al Bano Carrisi, alla Gazzetta dello Sport, il cantante ha parlato dell’ultimo acquisto dei giallorossi che si candida ad essere protagonista, Al Bano si è esibito al suo matrimonio. “Mi ha colpito per la sua umanità. Se non avessi immaginato, vista la location lussuosa e tutto quello che ne consegue, di trovarmi di fronte ad una persona benestante, non avrei mai detto che si trattava di un calciatore. Ho incontrato, seppur solo per un’ora e mezza, un ragazzo umile, simpatico, disponibile. Non si dava arie e come lui la famiglia”. Al Bano ha poi fatto un in bocca al lupo al giocatore: “Certo. Spero che nella sua nuova squadra possa essere felice come l’ho visto felice il giorno delle nozze. Dove mi ha detto che va a giocare…?’