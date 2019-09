Napoli, i convocati per il Genk: fuori Hysaj e Maksimovic

Emergenza difesa per Carlo Ancelotti in vista della trasferta di Champions League con il Genk. Elseid Hysaj non sarà nel gruppo azzurro che partirà per il Belgio. Il terzino azzurro resterà ad allenarsi al Centro Tecnico. Out anche Maksimovic, che “ha svolto ulteriori esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro – fa sapere la società campana in una nota – Le sue condizioni verranno valutate tra 10 giorni”. Buone notizie arrivano invece da parte di Kostas Manolas, che “ha svolto lavoro personalizzato in seguito al lieve affaticamento muscolare e partirà con il gruppo”.

Questa la lista dei convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.