Paolo Rossi a 360° sulla Serie A: la corsa scudetto, l’Inter di Conte ed i problemi del Milan

Oggi è il compleanno di Paolo Rossi, l’ex attaccante è stato intervistato e ha affrontato l’argomento del campionato di Serie A, le prime quattro giornate sono state “divertenti, c’è partita finalmente. Le altre si stanno avvicinando alla Juventus che ha dominato negli ultimi campionati. Mi sembra che le avversarie, Napoli e Inter, si siano accostate, mi sembra che abbiano le carte in regola per giocarsela fino alla fine”. Ai microfoni di Radio anch’io Sport su Radiouno, parole di elogio per Conte: “Se può già vincere? E’ così tosto, non è uno che vuole aspettare. Penso che qualche difficoltà prima o poi la troverà”.

“Fino ad oggi – ha proseguito – è andato bene tutto, mi sembra che l’Inter abbia già la sua mentalità, si vede da ardore, dalla voglia che mettono in campo. Poi magari tutto questo non sarà sufficiente però ci siamo vicini. E’ una squadra migliorata tantissimo, con 5-6 acquisti importanti. E Conte è un signor allenatore, non molla un secondo, ha una determinazione che pochi hanno. Penso che l’Inter sia competitiva, aspettiamo ancora 5-6 domeniche ma i primi test sono andati più che bene”. Sul Milan: “Si sta ricostruendo ma le squadre non si ricompongono in un anno, serve un progetto di 3-4 anni, poi si inizia ad essere competitivi. Il Napoli è lì da 3-4 anni, piano piano tutti gli anni si mettono dei pezzi dentro. Ricostruire in un solo anno è difficilissimo”.