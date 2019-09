Probabili formazioni Brescia-Bologna: attacchi confermati, nessuna sorpresa

Probabili Formazioni Brescia-Bologna – Due squadre in salute che hanno iniziato in maniera positiva il campionato. Entusiasmo in casa Brescia per l’esordio casalingo, dopo le due sfide fuori casa che hanno prodotto una vittoria e una sconfitta. Bologna nel segno della continuità dopo i 4 punti conseguiti finora. Scelte: Corini ancora costretto a fare a meno di Balotelli e Torregrossa, davanti giocherà Ayé; unico indisponibile nei felsinei è invece Danilo, c’è Bani al suo posto. Le probabili formazioni.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Ayé

Squalificati: Balotelli | Indisponibili: Ndoj, Torregrossa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Danilo