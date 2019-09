Pronostici Serie C, i consigli di CalcioWeb per il girone C: regna l’equilibrio, il Bari rischia tantissimo

PRONOSTICI SERIE C – E’ stata da molti definita una B2 – per piazze grandi e gloriose e organici di categoria superiore – il girone C di terza serie si appresta a vivere la sua quinta giornata. Tantissime le gare aperte di questo turno, trasferte molto insidiose per quasi tutte le big e voglia di riscatto ai massimi livelli per chi ha ‘steccato’ nell’ultimo weekend. Questi i consigli di CalcioWeb per il raggruppamento meridionale.

MONOPOLI-CATANIA GOL – E’ tornato il Monopoli di Scienza e, nonostante una rosa un po’ diversa rispetto a quella della scorsa stagione, con la vittoria di Terni ha fatto intendere di voler riprendere il percorso interrotto nell’annata precedente a Reggio Calabria. Di contro, un Catania in cerca di continuità ma che ha dimostrato qualche difficoltà fuori casa per quanto concerne la fase difensiva.

E’ tornato il Monopoli di Scienza e, nonostante una rosa un po’ diversa rispetto a quella della scorsa stagione, con la vittoria di Terni ha fatto intendere di voler riprendere il percorso interrotto nell’annata precedente a Reggio Calabria. Di contro, un Catania in cerca di continuità ma che ha dimostrato qualche difficoltà fuori casa per quanto concerne la fase difensiva. RIETI-POTENZA 2 – Umori, e cammini, contrapposti. I padroni di casa sono già in crisi nera, gli ospiti son tra le compagini più in forma del momento. Alte, quindi, le probabilità di vittoria per questi ultimi.

Umori, e cammini, contrapposti. I padroni di casa sono già in crisi nera, gli ospiti son tra le compagini più in forma del momento. Alte, quindi, le probabilità di vittoria per questi ultimi. SICULA LEONZIO-TERNANA X – Una sconfitta immeritata ed un pari i due risultati interni dei siciliani, leggermente al di sotto rispetto alle aspettative dell’inizio. E proprio per questo in cerca di riscatto al cospetto di un avversario che ha mostrato domenica scorsa i propri limiti. Possibile X.

Una sconfitta immeritata ed un pari i due risultati interni dei siciliani, leggermente al di sotto rispetto alle aspettative dell’inizio. E proprio per questo in cerca di riscatto al cospetto di un avversario che ha mostrato domenica scorsa i propri limiti. Possibile X. VITERBESE-CATANZARO GOL – I giallorossi sono inarrestabili, facile prendersi dalla tentazione del 2, ma la Serie C è girone imprevedibile e i padroni di casa vogliono riscattarsi dopo i due passi falsi seguiti all’ottimo inizio. Gol molto probabile.

I giallorossi sono inarrestabili, facile prendersi dalla tentazione del 2, ma la Serie C è girone imprevedibile e i padroni di casa vogliono riscattarsi dopo i due passi falsi seguiti all’ottimo inizio. Gol molto probabile. REGGINA-VIBONESE 1 – Tra le ‘big’ è quella che ha l’impegno, sulla carta, più ‘alla portata’. Questa Reggina ha dimostrato in casa di essere una macchina perfetta, grosse possibilità che gli uomini di Toscano portino a casa i tre punti.

Tra le ‘big’ è quella che ha l’impegno, sulla carta, più ‘alla portata’. Questa Reggina ha dimostrato in casa di essere una macchina perfetta, grosse possibilità che gli uomini di Toscano portino a casa i tre punti. VIRTUS FRANCAVILLA-BARI – Due vittorie, abbastanza casuali, nelle prime due trasferte. Ma un Bari finora deludente va adesso in uno dei campi più ostici del girone. La Virtus Francavilla gioca e non fa giocare, tra le mura amiche è avversario ostico, da non escludere l’1.

Due vittorie, abbastanza casuali, nelle prime due trasferte. Ma un Bari finora deludente va adesso in uno dei campi più ostici del girone. La Virtus Francavilla gioca e non fa giocare, tra le mura amiche è avversario ostico, da non escludere l’1. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android

Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS