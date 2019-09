Il racconto clamoroso della trans Guardalina: “Icardi? Vi svelo come ci siamo conosciuti”

La trans Guendalina Rodriguez continua a creare il caos con delle dichiarazioni che riguardano l’attaccante Mauro Icardi, sono arrivate le confessioni di rapporti intimi con l’attuale calciatore del Psg. Nelle ultime ore nuove dichiarazioni clamorose come riporta la stessa Guendalina in un’intervista riportata a ‘mondospettacolo.com’: “io faccio la escort, sono su tanti siti, ci siamo conosciuti sul sito “Piccole Trasgressioni”, lui si era finto un noto produttore. Così dopo un po’ di tempo mi feci accompagnare da un’amica nel luogo dell’incontro, dove ebbi modo di incontrare una persona che mi portò in un’altra località e fu lì che incontrai Icardi. Subito non sapevo chi fosse, ma fu proprio la mia amica che mi aveva accompagnato a dirmi: Guenda ma lo sai con chi sei stata? Rimasi allibita e confidai il tutto ad un’amica non sapendo che però scriveva su “il Giornale”. Da quel momento in poi si è scatenato il polverone con tutti gli articoli che sono usciti sui giornali”.