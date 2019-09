Risultati Ligue 1, 8^ giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

RISULTATI LIGUE 1 – Si torna in campo anche in Francia dopo il turno infrasettimanale che ha regalato qualche sorpresa. Come ad esempio il tonfo interno della capolista PSG, caduta per 0-2 contro l’Angers. Per Neymar e compagni c’è adesso la trasferta di Bordeaux. Il Lilla va in casa del Nizza, impegni casalinghi per Lione e Monaco. Il programma completo.

SABATO

ore 13.30

Lione-Nantes

ore 17.30

Bordeaux-Paris SG

ore 20.00

Angers-Amiens

Metz-Tolosa

Monaco-Brest

Nizza-Lilla

Reims-Dijon

DOMENICA

ore 15.00

Strasburgo-Montpellier

ore 17.00

Nimes-Montpellier

ore 21.00

Marsiglia-Rennes