Rizzoli: “Le polemiche fanno parte del gioco, ma serve correttezza”. Precisazioni sul fallo di mano

“Le polemiche sulle decisioni arbitrali fanno parte del nostro mondo, ma è importante che non sfocino in qualcosa che va oltre. Serve sempre la massima correttezza“. Queste le parole del designatore degli arbitri di Serie A Nicola Rizzoli al termine dell‘incontro con i calciatori della nazionale azzurra. “Le nuove regole servono a far sì che i giocatori e gli arbitri abbiano un rapporto migliore – ha aggiunto Rizzoli ai microfoni di Rai Sport – Il fallo di mano? Il movimento del difensore deve essere dinamico e naturale: in questi casi il tocco di mano è permesso. Ma il discorso è diverso se si aumenta il volume del corpo allargando le braccia”.