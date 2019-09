Sampdoria-Inter, Di Francesco: “troppo timore dei nerazzurri”

“Troppo timore dell’Inter. Ci vuole maggiore coraggio. Abbiamo perso troppi duelli individuali, siamo andati in difficoltà in alcune scelte delle giocate. Nel secondo tempo con il 4-4-2 un po’ di aggressione, non siamo stati veloci nell’individuare quello che dovevano fare. Il terzo gol è arrivato su un errore madornale. Se all’Inter gli regaliamo anche qualcosa, beh, non ce lo dobbiamo permettere. Nel piglio e nella determinazione non possiamo mancare. Questa è la serie A”, Sono le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida persa contro l’Inter. Momento difficile per il club blucerchiato, il tecnico è sulla graticola e servirà una reazione già dalle prossime partite.