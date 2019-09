Sassuolo-Sampdoria, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per i blucerchiati

Sampdoria-Sassuolo, formazioni ufficiali – Tra le sei sfide in programma c’è anche quella tra i neroverdi di De Zerbi e i blucerchiati di Di Francesco. Entrambe sono partite col piede sbagliato in campionato, steccando la prima stagionale. Emiliani sconfitti a Torino di misura, liguri caduti in casa sotto i colpi di Immobile. Specie per Quagliarella e compagni, c’è da ritrovare l’equilibrio dopo quanto di buono fatto con Giampaolo. A Di Francesco occorre trovare il bandolo della matassa dopo un mercato così così e le voci legate alla cessione della società.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO: Consigli, Peluso, Ferrari, Marlon, Muldur, Locatelli, Obiang, Duncan, Traoré, Caputo, Berardi.

SAMPDORIA: Audero, Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella, Leris.