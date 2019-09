Serie D, l’ingresso in campo di Messina-Acireale: il club giallorosso va ko [VIDEO]

Si è giocato un turno importante valido per il campionato di Serie D, in particolar modo grande spettacolo nel Girone I con tante squadre capaci di lottare per la vittoria finale. La big del campionato è sicuramente il Palermo, il club rosanero si è confermato anche in casa, successo per 3-2 contro il San Tommaso, trascinatore Ricciardo, autore di una doppietta. Successo in trasferta per l’Fc Messina sul difficile campo della Palmese, ko per l’ACR Messina davanti al pubblico amico contro l’Acireale, si tratta di un momento difficilissimo per il club giallorosso che ancora non è riuscito a muovere la classifica. In basso ecco il video dell’ingresso delle squadre in campo.