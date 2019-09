Serie D, vittoria a tavolino del Messina contro l’Acireale

Novità importanti valide per il campionato di Serie D, cambia il risultato della partita tra Acr Messina e Acireale, partita valida per la seconda giornata del girone I di serie D giocata lo scorso 8 settembre e vinta 2-1 dagli ospiti. Negli ultimi minuti il giudice sportivo ha accolto il ricorso presentato dal Messina sulla posizione di Francesco Cannino, in campo con l’Acireale anche se non aveva finito di scontare una precedente squalifica, il giudice sportivo ha deciso per il 3-0 a tavolino a favore del Messina. Questa la nuova classifica: Palermo 12 punti; Licata 10; Acireale 9; Savoia 8; Biancavilla, Corigliano, Nola 7; Giugliano, Troina, Messina 6; FC Messina 5; Cittanovese, Marina Ragusa, San Tommaso 4; Castrovillari, Marsala 3; Roccella 1; Palmese 0.