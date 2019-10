Accadde oggi, 18 ottobre 1998: Inter-Lazio 3-5, sfida tutta cilena in campo [VIDEO]

Continua il nostro appuntamento con la rubrica Accadde oggi, è una giornata importante per gli appassionati nel mondo del calcio e delle statistiche. Era il 18 ottobre 1998 quando scesero in campo Inter e Lazio, una partita entrata nella storia, sia per lo spettacolo regalato in campo che per una sfida tutta cilena. Il match si concluse con il clamoroso risultato di 3-5 per la squadra biancoceleste, vantaggio siglato da Marcelo Salas, reazione da parte dell’Inter e pareggio dell’Inter con Winter. Poi una serie di gol incredibile della Lazio che si portò sul risultato di 1-5 con Conceicao, Mancini, ancora Conceicao e Pavel Nedved. Infine la reazione dell’Inter con le reti finali messe a segno dalla doppietta di Nicola Ventola, inutile però per evitare la sconfitta. Fu inoltre una partita storica, in campo infatti ci furono due cileni, uno per parte, Salas nella Lazio e Zamorano nell’Inter. In quella partita presenti anche calciatori come Moriero, Djorkaeff e Bergomi per i nerazzurri, Mihajlovic, Pancaro e Almeyda per i biancocelesti.

Accedde oggi, 18 ottobre 1998: Inter-Lazio 3-5, il video