Accuse di razzismo contro Bernardo Silva: il ct Santos ‘scagiona’ il calciatore

“Dovrei fare un’analisi sociale molto approfondita, ma preferisco non dire quello che penso. Voglio solo dire che la vicenda riguardante Bernardo Silva e’ una grande assurdita'”. Sono le importanti dichiarazioni del commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, sulla vicenda riguardante il centrocampista del Manchester City Bernardo Silva, la Football Association ha aperto un procedimento per la pubblicazione di un tweet con contenuti ritenuti potenzialmente discriminatori nei confronti del compagno Benjamin Mendy. “Dal punto di vista caratteriale e umano, Bernardo Silva e’ uno dei migliori, e’ una grande persona e tutto cio’ e’ assurdo, non merita queste accuse”.