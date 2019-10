Barcellona, Messi pronto a trattare il rinnovo di contratto

Messi avrebbe dato il via libera per negoziare il rinnovo del contratto con il Barcellona. Lo rivela il quotidiano spagnolo ‘As’ sul proprio sito on line sottolineando le parole del campione argentino rilasciate mercoledì scorso a Rac-1: “Oggi la mia idea è quella di finire qui. Per come sto nel club e per quello che sento”. Secondo As il Barçellona dovrà iniziare ora a valutare il tipo di contratto da offrire a Messi, considerando il monte ingaggi già alto. Per il periodo 2019-2020, il Barça ha previsto un budget per pagare 642 milioni di euro di stipendi. Si ipotizza una trattativa per prolungare il contratto in scadenza nel 2021 ma con la clausola che consentirebbe alla Pulce di liberarsi nel giugno del 2020.