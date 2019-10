La Lega di serie A ha ufficializzato il rinvio di Brescia-Sassuolo, inizialmente in programma domani sera al Rigamonti come anticipo della settima giornata. La società neroverde aveva richiesto il rinvio della gara per la scomparsa del patron Giorgio Squinzi. La Lega ha inoltre comunicato che la partita sarà recuperata mercoledì 18 dicembre, con calcio d’inizio alle 20.45.