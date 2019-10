Calciomercato, Cristiano Ronaldo porta un big alla Juve: i nomi per il Milan di Pioli, scambio Bologna-Torino

Continuano ad essere calde le ore di calciomercato con diversi club che continuano a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, l’intenzione per le squadre è quella di non farsi trovare impreparati e provare ad anticipare i tempi. Ecco tutte le ultime trattative che riguardano il calcio italiano e non solo.

LAZIO – La Lazio e Joaquin Correa continuano il matrimonio. E’ stato ufficializzato infatti il prolungamento del contratto che legherò il calciatore argentino al club biancoceleste fino al 2024.

ERIKSEN – Tutti pazzi di Christian Eriksen, 27enne danese in scadenza di contratto con il Tottenham e da gennaio libero di trattare con qualsiasi club. Continua a spingere il Real Madrid ma secondo la stampa spagnola e quella britannica, Juventus, Bayern Monaco e Manchester United sono in corsa. Secondo “AS” il club campione d’Italia intende andare all’assalto del danese con un’offerta irrinunciabile e piazzare un altro colpo a zero per la prossima stagione.

FIORENTINA – Castrovilli ha prolungato il contratto fino al 2024 ad un milione di euro, piu’ bonus legati al rendimento. L’annuncio è arrivato dal direttore sportivo della Fiorentina Daniele Prade’. “Si tratta di un giocatore che e’ e rappresenta il futuro della Fiorentina, incarna tutto quello che vogliamo fare”. Il giocatore, assistito dal procuratore Michelangelo Minieri, ha dichiarato: “Sono molto contento, qui c’e’ un progetto importante. Sono stato paragonato ad Antognoni? Mi piacerebbe ripetere la sua carriera, diventare un simbolo a Firenze”.

INTER – Non solo Vidal e Van de Beek, il club nerazzurro prepara un nuovo assalto ad Ivan Rakitic, il calciatore fino al momento non ha trovato molto spazio al Barcellona e potrebbe partire a gennaio per 30 milioni di euro.

JUVENTUS – Bomba dalla Spagna, secondo Don Balon, Pogba potrebbe lasciare il Manchester per la Juventus, il quotidiano spagnolo afferma che Ronaldo ha assicurato al 26enne che avrebbe un ruolo chiave nella formazioni di Maurizio Sarri.

MILAN – Novità importanti dall’Inghilterra anche sul Milan, il club rossonero starebbe lavorando ad uno scambio con il Tottenham: Kessie in Premier League e Dier in Italia, per la difesa si prepara un ritorno di fiamma per Demiral della Juventus, a centrocampo occhi su Benassi.

SCAMBIO BOLOGNA-TORINO – Secondo le ultime voci Bologna e Torino starebbero lavorando ad un scambio di attaccanti per gennaio, Edera in rossoblu e Destro in granata.