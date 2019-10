Calciomercato, la Juve tenta il colpaccio (con contropartita): Bologna, Cagliari, Genoa e Samp si muovono per l’attacco

La pausa per le Nazionali è servita alle squadre del campionato di Serie A per ricaricare le batterie ma non solo, le dirigenze si sono infatti mosse nelle ultime ore sul calciomercato con l’obiettivo di anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni, diverse novità provenienti dal massimo campionato italiano e dall’estero.

JUVENTUS – La Juventus non molla il centrocampista del Tottenham Eriksen, pronto l’assalto già nel mercato di gennaio, nella trattativa potrebbe essere inserito Rabiot che al momento non sembra rientrare nei piani del club bianconero e che ha giocato poco in questa prima parte di stagione.

PJACA – L’attaccante della Juventus sta recuperando dall’infortunio e potrebbe essere al cento per cento entro un mese. A gennaio dovrebbe partire per provare a trovare maggiore spazio e mettersi in mostra, le soluzioni interessanti sono Bologna, Cagliari, Genoa e Sampdoria.

MILAN – Il Milan cerca anche un difensore per il mercato di gennaio con l’obiettivo di risolvere i problemi nel reparto arretrato, un nome seguito con attenzione è quello di Dayot Upamecano, difensore del Lipsia.

IL MERCATO ESTERO – Diverse novità anche per il mercato estero, nelle ultime ore sono arrivate offerte importante per Muller ma il Bayern Monaco per il momento ha fatto muro. Il Manchester United continua la ricerca ad un big in attacco, la soluzione preferita porta a Cavani. Sempre i Red Devils seguono con attenzione Emre Can della Juventus.