Calciomercato, il sostituto di Zappacosta alla Roma: Fiorentina, Samp e Toro tentano il colpaccio, la decisione del Lecce su Liverani

Il calciomercato è andato in archivio ma i club del massimo campionato italiano e non solo non si fermano e pensano alle prossime sessioni, in particolar modo attesa per gennaio e giugno con tante trattative in arrivo. In particolar modo prova a muoversi la Roma che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo.

LECCE – Altra sconfitta per il Lecce, la seconda consecutiva, la classifica della squadra giallorossa fa paura. Il tecnico Liverani ancora non rischia l’esonero, la dirigenza ha fiducia nell’allenatore.

SPEZIA – La posizione dell’allenatore Vincenzo Italiano è sempre più a rischio, la dirigenza valuta l’eventuale sostituto, un possibile sostituto potrebbe essere Di Biagio.

ROMA – La Roma deve fare i conti con i tanti infortuni, per ultimo quello grave del terzino Zappacosta, si riapre la pista che porta a Hysaj del Napoli, valutazione da 20 milioni di euro.

EL SHAARAWY – Il Faraone si è già stancato della Cina e potrebbe tornare in Italia per provare a riconquistare la Nazionale, tanti club pronti a fare carte false, su tutte Fiorentina, Sampdoria e Torino.

LA BOMBA DALLA FRANCIA – Secondo le ultime indiscrezioni dalla Francia, Psg e Barcellona pensano ad un clamoroso scambio Neymar per Griezmann.