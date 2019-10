Quella volta che Ferguson minacciò Eriksson: “Se convochi Rooney ti ammazzo”

Era il 2006 e la nazionale inglese si apprestava a disputare il Mondiale, a noi italiani particolarmente caro. Sulla panchina dell’Inghilterra sedeva Sven Goran Eriksson, che al “The Times” ha svelato un retroscena riguardante Sir Alex Ferguson, relativo proprio a quel periodo: “Erano le sette del mattino o anche prima. Mai a dirmi ‘ciao Sven, come stai?’, pensai volesse uccidermi. E in effetti mi disse ‘Ti ammazzo, sei finito, non convocare Rooney perché sto per ucciderti”. L’attaccante del Manchester United stava recuperando da un infortunio al metatarso, ma Eriksson non volle sentire ragioni e rispose: “Alex, convocherò Rooney. Ora buona vacanza, ciao ciao”.