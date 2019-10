Fiorentina-Lazio 1-2 live, Immobile riporta in vantaggio i biancocelesti!

Fiorentina-Lazio live, le formazioni ufficiali – La Fiorentina arriva in serie positiva allo scontro con la Lazio. Sei partite senza sconfitta per i viola. La squadra di Montella vuole proseguire su questa scia per risalire posizioni in classifica. La Lazio, invece, è reduce dal pareggio in rimonta contro l’Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi vuole mantenere posizioni importanti per lottare per obiettivi come la qualificazione in Champions League fino al termine della stagione Montella si affida al 3-5-2 collaudato, anche Inzaghi sceglie lo stesso modulo.

88′ – Fiammata di Immobile, la Lazio torna avanti! Dopo l’assist nel primo tempo, l’attaccante insacca di testa su assist di Lukaku e riporta avanti i biancocelesti. Sbloccata una gara che si avviava verso il pari.

78′ – Le squadre iniziano ad allungarsi per via della stanchezza, qualche occasione da entrambe le parti ma le difese sono attente.

66′ – Gara equilibrata e con pochi sussulti, soporifera rispetto al primo tempo. Portieri tranquilli e niente di pericoloso da segnalare.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45’+3 – Dopo tre minuti di recupero, si chiude il primo tempo: 1-1 il parziale.

27′ – Spettacolo al Franchi, la Fiorentina pareggia! I protagonisti? Sempre loro: Ribery e Chiesa. Il primo si accentra e mette dentro, il secondo piazza con freddezza superando Strakosha.

21′ – Lazio in vantaggio! Immobile e Correa si invertono i ruoli: il primo serve il secondo in profondità e sul filo del fuorigioco, l’argentino salta Dragowski e insacca a porta vuota. In un primo momento il gol era stato annullato per offside, ma dopo consulto al Var l’arbitro ha convalidato.

18′ – Immobile servito da Luis Alberto mette dentro, ma l’attaccante è oltre la linea dei difensori al momento del passaggio e il guardialinee alza la bandierina.

15′ – Ritmi intensi dopo il primo quarto d’ora, squadre che corrono e non tirano fuori il piede. Nessuna occasione importantissima a parte una conclusione di Chiesa su cui è attento Strakosha.

1′ – Partiti!

FIORENTINA-LAZIO

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.