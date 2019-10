Fiorentina, il retroscena di Barone su Commisso poi indicazioni di mercato

“Il rinnovo di contratto di Chiesa? Durante le recenti conferenze stampa ho detto di lasciar giocare Federico e farlo pensare al campo. E’ sotto contratto, inutile parlare sempre del suo rinnovo perche’ lui e’ un giocatore molto importante della Fiorentina e della Nazionale italiana. Sta facendo un ottimo inizio di campionato e vorrei lasciarlo tranquillo. E’ un ragazzo molto giovane ed il tempo per tutto il resto arrivera'”. Interessante intervista a ‘Lady Radio’ a Joe Barone, il ‘braccio destro’ del presidente e proprietario della Fiorentina Rocco Commisso. “Il rinnovo di contratto di Castrovilli? Vediamo questa settimana… Prade’ ha tutto nel cassetto. Lui mi ricorda Tardelli, e’ uno che corre tanto, copre tanto spazio nel campo ed ha il dribbling in piu’. La standing ovation per Ribery a San Siro? Sono rimasto emozionato a vedere tutto uno stadio in piedi per applaudire Ribery come giocatore della Fiorentina. E’ stato un momento che non dimentichero’ mai. Mi sono commosso tanto, e’ stato un momento particolare, sono contento per tutta la squadra, per lo staff tecnico e per tutti noi che stiamo lavorando”.

Dopo la partita contro il Milan “ho chiamato immediatamente Rocco Commisso e lui e’ impazzito. Ha ringraziato tutti e non aveva parole per parlare della serata di San Siro. Montella? Quando abbiamo acquistato il club abbiamo creduto fin dal primo giorno in lui e lo stimavo fin da quando allenava nel settore giovanile della Roma. Noi siamo dietro il suo staff e la squadra. Quanto ottenuto a San Siro, con la vittoria e la standing ovation per Ribery, non significa che la squadra e’ arrivata perche’ il prossimo week-end abbiamo una partita molto dura e bisogna sempre avere i piedi a terra e concentrarsi sul campionato perche’ e’ lungo”.