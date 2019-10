Giappone, la favola di Hayakawa: sconfigge la leucemia e torna in campo

Il calciatore dell’Albirex Niigata, Fumiya Hayakawa, ha vinto la sua battaglia contro la leucemia tornando a giocare dopo 3 anni e mezzo di assenza. Il difensore 25enne che milita nella seconda divisione giapponese, è tornato a calcare un campo di gioco dopo un lungo stop iniziato nel 2016 quando gli era stata diagnosticata la malattia. Dopo la buona riuscita delle cure l’Albirex Nigata ha riaccolto in rosa del numero 28 che per il suo ‘nuovo inizio’ ha scelto il match vinto con un punteggio tennistico, 6-0, dall’Albirex Niigata sul Kagoshima United. Una storia a lieto fine, un messaggio incoraggiante che arriva dal paese del Sol Levante che in molti associano alla battaglia che l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, sta combattendo contro la leucemia. “Senza dubbio il calore che ho ricevuto da molte persone è stata una grande fonte di forza”, ha spiegato Hayakawa commentando il suo ritorno in campo.