Giuseppe Rossi si allenerà con il Villareal: l’attaccante torna al “Sottomarino Giallo”

Giuseppe Rossi si allenerà col Villarreal. Lo ha annunciato il club spagnolo con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Il 32enne attaccante inizierà a lavorare con la squadra, attualmente al nono posto in Liga, a partire da domani. Trentadue anni, Rossi attualmente è svincolato e ritorna come il più grande marcatore di tutti i tempi del “sottomarino giallo” con 82 gol. L’ultima esperienza per l’ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale risale a due stagioni fa in Serie A con la maglia del Genoa in cui ha collezionato 10 presenze e 1 gol.