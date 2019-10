Incidente stradale per Aguero: auto distrutta, le condizioni del giocatore [FOTO e DETTAGLI]

Una brutta disavventura per Sergio Aguero. L’attaccante del Manchester City è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Stando a quanto riporta “The Sun” Aguero, 31 anni, non è rimasto ferito dopo l’incidente, tuttavia la sua Range Rover è andata distrutta. La ruota anteriore lato guida di Aguero è stata ripiegata su se stessa con la carrozzeria gravemente danneggiata dopo lo schianto. Non è la prima volta che Aguero viene coinvolto in incidenti simili. Due anni fa il taxi sul quale viaggiava andò a sbattere contro un lampione ad Amsterdam. In quel caso Aguero si ruppe due costole.

Someone just sent me this. Apparently it’s Aguero’s car. He’s ok though. pic.twitter.com/4iSnlVId0G — Liz Chapman (@lizzychapman23) October 16, 2019