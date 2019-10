Infortunio Linetty, piove sul bagnato in casa Sampdoria: i tempi di recupero

INFORTUNIO LINETTY – Piove sul bagnato in casa Sampdoria, non solo i pessimi risultati ma anche gli infortuni. Giornata di doppio allenamento a Bogliasco per la Sampdoria in vista della trasferta di sabato a Verona. La seduta mattutina a reparti con sviluppo della forza in palestra e trasformazione tattica sul campo 1 del “Mugnaini” è stata seguita, dopo la pausa-pranzo, da una serie di esercitazioni tecniche e partitelle a tema.

Per Gonzalo Maroni seconda giornata in gruppo al pari di Alex Ferrari, mentre Albin Ekdal, Karol Linetty, Fabio Quagliarella e Morten Thorsby hanno svolto nel pomeriggio allenamenti specifici differenziati. Sempre sul fronte dei singoli Manolo Gabbiadini ha ripreso ad allenarsi sul campo, seppur a livello individuale, continuando il proprio percorso di recupero agonistico dopo il fastidio muscolare accusato nel primo tempo di Firenze. Specifico sul campo anche per Andrea Seculin. Linetty ha rimediato una contrattura alla coscia destra e non sarà a disposizione per la sfida di sabato contro il Verona, almeno tre settimane di stop.