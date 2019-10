Infortunio Modric – Il centrocampista croato del Real Madrid, dopo lo stop nella sfida di ieri in Galles valida per le qualificazioni ad Euro 2020, ha tenuto a rassicurare tutti: “Solo una botta, nulla di serio. E’ solo un piccolo infortunio che penso non mi toglierà dal campo per molto tempo. Ho preso un colpo duro sul muscolo, mi fa un po’ male e c’è gonfiore, ma penso che non sia grave e che recupererò in pochi giorni”.