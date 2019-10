Inter-Juve, Mancini: “non è ancora decisiva”

“Se Inter-Juventus puo’ essere gia’ decisiva per lo scudetto? E’ presto, credo ci vogliano ancora una decina di giornate per capire di piu'”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale Roberto Mancini, a margine del suo intervento a Unicef Generation, la tre giorni a Piazza del Popolo a Roma per i 30 anni della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Si avvicina una partita che preannuncia grande spettacolo e finalmente importante anche per la lotta scudetto, la squadra di Antonio Conte ha dimostrato di poter lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto. “Le squadre in corsa – ha aggiunto il commissario tecnico azzurro – sono piu’ o meno le stesse”.