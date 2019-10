Inter, Marotta: “Juve? La storia non si può cancellare…”

“La storia non si può cancellare. L’esperienza alla Juve è stata bella ma oggi siamo all’Inter e vogliamo riportarla dove merita”. Parla così l’ad nerazzurro Beppe Marotta prima Inter-Juve ai microfoni di Sky Sport.

“Non è assolutamente la partita della rivalsa. Siamo professionisti. Sono all’Inter, sono contento di quello che ho trovato qui. E’ un altro capitolo poi questa è sempre una sfida importante. La Juve è favorita ma noi abbiamo le nostre forze. Conte? E’ quello di sempre. Caricato al massimo e che prepara al meglio le partite. E’ una sfida importante non per la classifica ma perché per noi è un test dopo un buon inizio campionato”.