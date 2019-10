Italia da record, sette su sette nelle qualificazioni! Come Mancini mai nessuno: tutti i DATI dal ’66 ad oggi

Sette su sette, uno spettacolo! L’Italia di Mancini, o l’Italia dei record. E’ destinata ad essere ricordata così, al di là di come andrà a finire, la selezione azzurra guidata dall’ex fantasista di Samp e Lazio. Perlomeno per quanto riguarda le qualificazioni, non solo europee ma anche mondiali, nessuno mai aveva infatti ottenuto questo cammino sin da quando esiste la fase a gironi (dal 1966 in poi). Niente pareggi e niente sconfitte, Bonucci e compagni le vincono tutte, una dietro l’altra, ottenendo il pass per Euro 2020 con largo anticipo.

Vogliamo qui mettere da parte tutto ciò che potrebbe essere d’intralcio o controproducente nei confronti degli azzurri. E’ vero, non era il girone più difficile di sempre, ma non ci vogliamo pensare. Da italiani, godiamoci il momento di una Nazionale che ha riacceso l’entusiasmo dopo la delusione e le critiche – giustificabili – post mancata qualificazione al Mondiale in Russia.

Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Esaltiamo quando è giusto farlo. A parte qualche momento particolare (una parte di gara contro Finlandia o Bosnia) nessuno mai ha messo sotto questa Italia, che ha sempre avuto pieno dominio del gioco e del risultato. Analisi ancor più ampia se a ciò aggiungiamo le partite di Nations League con avversari sicuramente impegnativi (la gara persa in Portogallo fu giocata con tante ‘seconde linee’). Non stupisce quindi più di tanto se gli azzurri sono riusciti a stracciare questo record: qualificarsi dopo averle vinte tutte. E non è finita qui, perché c’è la possibilità di vincere anche le restanti tre e chiudere il girone a punteggio pieno (questo sì che sarebbe un record ineguagliabile).

Mai, come detto, nel corso della sua storia, la Nazionale italiana era riuscita a mantenere questo passo così schiacciante. ‘7-0-0’ recita la casella alla voce vittorie, pareggi e sconfitte. Già altre volte, di recente e con 10 partite giocate, gli azzurri ne avevano vinte 7 (e altre volte anche più), ma mai di fila. O comunque con almeno una sconfitta sul groppone, come avvenne due anni fa. Zero alla voce ‘gare perse’, considerando europei e mondiali, dalla fase di qualificazione del 2008. Poi nessuno stop, ma più di un pari. Come nel 2010 e nel 2016 (tre pari), nel 2014 (quattro) e nel 2002 (due pari e sei vittorie ma con otto gare totali anziché dieci).

Insomma, mancano tre gare e questa squadra può davvero tagliare altri traguardi mai raggiunti prima. Per farsi un’idea ancora più precisa del cammino percorso dai ragazzi di Mancini, ecco di seguito una panoramica completa con tutti i dati finali delle varie edizioni di qualificazione ad Europeo e Mondiale, a partire da quella attuale ed andando a ritroso fino al 1966, il primo anno in cui la formula è con la fase a girone.

Accanto all’anno corrispondono, in successione, punti, gare giocate, gare vinte, gare pareggiate e gare perse (in grassetto) e successivamente gol fatti, gol subiti e differenza reti. Il quadro completo.

2020 – 21 7 7 0 0 20 3 +17

2018 – 23 10 7 2 1 21 8 +13 – NON QUALIFICATA

2016 – 24 10 7 3 0 16 7 +9

2014 – 22 10 6 4 0 19 9 +10

2012 – 26 10 8 2 0 20 2 +18

2010 – 24 10 7 3 0 18 7 +11

2008 – 29 12 9 2 1 22 9 +13

2006 – 23 10 7 2 1 17 8 +9

2004 – 17 8 5 2 1 17 4 +13

2002 – 20 8 6 2 0 16 3 +13

2000 – 15 8 4 3 1 13 5 +8

1998 – 18 8 5 3 0 11 1 +10

1996 (da 2 a 3 punti a vittoria) – 23 10 7 2 1 20 6 +14

1994 – 16 10 7 2 1 22 7 +15

1992 – 10 8 3 4 1 12 5 +7

1990 – ITALIA PAESE ORGANIZZATORE

1988 – 13 8 6 1 1 16 4 +12

1986 – QUALIFICATA DI DIRITTO DOPO VITTORIA NEL 1982

1984 – 5 8 1 3 4 6 12 −6 – NON QUALIFICATA

1982 – 12 8 5 2 1 12 5 +7

1980 – ITALIA PAESE ORGANIZZATORE

1978 – 10 6 5 0 1 18 4 +14

1976 – 7 6 2 3 1 3 3 0 – NON QUALIFICATA

1974 – 10 6 4 2 0 12 0 +12

1972 – 10 6 4 2 0 12 4 +8

1970 – 7 4 3 1 0 10 3 +7

1968 – 11 6 5 1 0 17 3 +14

1966 – 9 6 4 1 1 17 3 +14