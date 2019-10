Juventus, Matuidi difende Rabiot: “Concorrenza, recente inattività e ambientamento, ma farà grandi cose”

“Lo scorso anno ha giocato poco, ha avuto una stagione difficile e ora deve ambientarsi in un campionato che non conosce, ma lo sta facendo bene sia in allenamento sia quando viene chiamato in causa in partita”. Sono le parole del centrocampista della Juventus Blaise Matuidi che, in un’intervista rilasciata a L’Equipe, prende le difese del nuovo compagno bianconero Rabiot: “Siamo in tanti e c’è grande concorrenza, ma conoscendo le qualità di Adrien so che, come ha sempre fatto, darà il meglio di sé e ci aiuterà a vincere titoli importanti”.

“Lui rivale? No, non la vedo così, è un mio compagno di squadra e lottiamo insieme. E’ normale che ci sia concorrenza, ma avremo tutti spazio e spero che Adrien ci aiuterà a fare grandi cose, poi con lui ho un rapporto speciale, abbiamo giocato insieme per molti anni e ci conosciamo bene. Parliamo sempre, sia durante l’allenamento che fuori dal campo. All’inizio non capiva l’italiano, ho cercato di aiutarlo, ma adesso è migliorato molto anche perché ha preso lezioni. Sta facendo un ottimo lavoro, i passi giusti per ambientarsi in fretta”.