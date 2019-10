Juventus, 4-3-1-2 o 4-3-3? Questo è il dilemma: Sarri ritrova Douglas Costa, che fine farà il trequartista?

La Juventus di Sarri sembra aver ingranato la marcia giusta. Dopo le iniziali difficoltà, venute fuori soprattutto attraverso le sofferenze difensive, i bianconeri hanno dato una prova di forza a San Siro contro l’Inter. Uno scontro diretto che ha visto prevalere la Juventus sotto tutti i punti di vista. Tecnico, perché la qualità della rosa è nettamente superiore a quella di tutte le altre squadre di Serie A; fisico, e anche da questo punto di vista il lavoro di Sarri si è visto; di personalità, perché servono giocatori in grado di guidare la squadra e la Juventus li ha in tutti i reparti. Una svolta si è avuta quando Sarri ha deciso di giocare con il trequartista. L’infortunio di Douglas Costa a Firenze ha obbligato il tecnico toscano a cercare soluzioni alternative. La prima trovato è risultata quella giusta. Passare al 4-3-1-2 si è rivelata una mossa vincente sin da subito. Ramsey contro il Verona, ma anche Bernardeschi, che Sarri non vede da esterno ma da mezzala o trequartista, si sono trovati a loro agio nel ruolo di mezza punta. In futuro potremmo anche vedere Dybala da trequartista con Higuain e Ronaldo davanti. Ma è ancora presto.

Una scelta forzata, come detto, dall’infortunio di Douglas Costa. Ma il brasiliano non starà fuori in eterno, anzi potrebbe tornare già per la gara di Champions contro la Lokomotiv Mosca. E a questo punto sorge spontanea una domanda: vedremo ancora il trequartista o si tornerà al 4-3-3? Conoscendo l’importanza di Douglas Costa per Maurizio Sarri, difficilmente il brasiliano starà fuori. Ma, in alcune circostanze potrebbe capitare che si rinunci alla velocità e all’imprevedibilità di Costa per dare più consistenza e qualità in mezzo al campo. Quel che è certo è che contro il Bologna, sabato sera, sarà 4-3-1-2. Il principale indiziato ad agire da trequartista è Ramsey, che sembra aver recuperato dall’infortunio. Ma già a partire dall’impegno europeo di martedì si potrebbe rivedere il 4-3-3. Siamo sicuri che rinunciare al modulo della svolta sia la scelta giusta o torneremo a vedere la Juventus opaca delle prime gare di campionato? Solo il tempo e il campo lo diranno, certamente tutti gli allenatori vorrebbero avere i problemi di Sarri e diverse soluzioni tra cui scegliere.