Milan, Albertini: “Più che amarezza c’è dispiacere, è come se il club ogni anno dovesse ripartire da zero”

“Più che amarezza, c’è dispiacere nel vedere una squadra in difficoltà, quello che si avverte dall’esterno è che il club sta attraversando un momento di confusione”. Sono le parole dell’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini, attuale presidente del Settore Tecnico della Figc.

A margine della presentazione del primo corso per responsabile del settore giovanile, presentato oggi a Coverciano, l’ex calciatore ha parlato dei rossoneri: “Ogni anno è che come se il club dovesse ripartire da zero. Credo che la soluzione sia riunire le forze all’interno della società per raggiungere quel livello in campionato che il Milan merita. La squadra ha bisogno di risultati per ritrovare la serenità. L’arrivo di Pioli? Non sta a me decidere…”.