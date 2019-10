Napoli in lutto, morto ex calciatore: terzino grande protagonista con la maglia azzurra

Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto all’età di 83 anni Dolo Mistone, terzino sinistro del Napoli degli anni ’50 e ’60, ha sempre indossato la maglia del Napoli, nella stagione ’61-’62 conquistò una Coppa Italia dopo il successo in finale contro la Spal. Cresciuto nel vivaio della società debuttò con la prima squadra nella stagione ’55-’56, disputò l’ultima stagione nel 1963, in totale concluse la carriera con 79 presenze in serie A e 60 in serie , in quegli anni il Napoli retrocesse per ben due volte in Serie B ma riuscì subito a risalire in massima categoria. Nel 2009 durante e celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione dello stadio San Paolo il presidente De Laurentiis gli consegnò una maglietta commemorativa con il numero 50.