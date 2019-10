Nizza, trovato il colpevole del furto dell’orologio a Dolberg: era un suo compagno, licenziato

La notizia era stata anticipata dall’Equipe qualche giorno fa, adesso è lo stesso giornale francese a confermarlo: è stato l’attaccante Lamine Diaby-Fadiga a rubare l’orologio da 70 mila euro al compagno di squadra Kasper Dolberg. Dopo aver negato ogni tipo di coinvolgimento minacciando anche di non scendere in campo col Dijon, Diaby-Fadiga ha ammesso di aver rubato, scusandosi e restituendo l’orologio.

Ma non è bastato: il Nizza, sempre come confermato dal quotidiano d’oltralpe, lo ha licenziato. A svelare il mistero è stata un’indagine della polizia francese a cui l’attaccante si era rivolto con una denuncia. Tuttavia, l’attaccante nelle prossime ore dovrebbe firmare da svincolato con il Paris FC, club che milita in Ligue 2.