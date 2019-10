Rieti, ufficiale: si è dimesso il tecnico Mariani

“Il Football Club Rieti comunica che il mister Alberto Mariani, dopo il confronto con la dirigenza e dopo attenta riflessione, con spirito di professionalità e responsabilità, ha rassegnato le dimissioni da allenatore della prima squadra. La società ringrazia il mister per il lavoro svolto finora con grande professionalità e senso di appartenenza dimostrato ogni giorno. La società, inoltre, comunica le dimissioni di Danilo Giovanelli da allenatore in seconda. Il Club augura il meglio per il prosieguo della carriera ad entrambi i tecnici che hanno onorato con serietà, impegno, umanità, integrità e senso di appartenenza i colori amarantocelesti. La squadra è temporaneamente affidata a Lorenzo Pezzotti, tecnico della Berretti, che, dal pomeriggio di oggi, guiderà gli allenamenti”. Questo il comunicato ufficiale del Rieti, situazione sempre più delicata considerando anche l’inizio di stagione difficile.