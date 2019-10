Schweinsteiger dice basta, il tedesco annuncia l’addio al calcio

Altro annuncio di addio nel calcio, oggi, dopo quello dell’ex calciatore della Roma Michel Bastos. Ha deciso infatti di dire basta, a 35 anni, anche il centrocampista tedesco Bastian Schweinsteiger. L’ex campione del mondo si è affidato ad un post su Twitter. “È giunto il momento: vorrei ringraziare entrambi, voi e i miei team Bayern, Manchester Utd, Chicago Fire, la nazionale tedesca e ovviamente Ana Ivanovic (la moglie, ndr) e la mia famiglia per il loro supporto!”

In carriera il centrocampista tedesco ha vinto otto volte la Bundesliga con il Bayern, una Champions League e un Mondiale per Club. Con la Germania si è laureato campione del Mondo nel 2014, collezionando 121 presenze con 24 gol.

The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!

Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF

