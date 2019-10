Tanti auguri a…Sebastian Abreu: el Loco ancora in campo a 43 anni, 29 squadre e una vita di “cucchiai”

Borriello, Amoruso. Se parliamo di calciatori che hanno spesso cambiato maglia questi due sono i primi che ci vengono in mente. Ma c’è chi ha fatto ancora “meglio”. E’ Sebastian Abreu, attaccante uruguayano che in carriera ha vestito ben 29 divise diverse. Un record. D’altronde se ti chiamano “el Loco” un motivo ci sarà. E non è certo questo l’unico. Inizia la sua carriera nel Nacional de Minas prima di passare al Defensor Sporting, passa poi in Argentina al San Lorenzo. Arriva in Europa al Deportivo la Coruña dove fa in tempo a segnare anche al Barcellona. Gremio, Estudiantes Tecos, Cruz Azul, Club Nacional, Tigres, Dorados, Monterrey, San Luis, River Plate, Beitar Gerusalemme, Real Sociedad, Figueirense, Aris Salonicco, Botafogo, Rosario Central, Aucas, Sol de America, Santa Tecla, Bangu, Central Español, Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes. Boston River, sua squadra attuale. Una serie impressionante di cambio casacca. Ma Abreu segna sempre. Oltre 340 gol in carriera. E segna ancora oggi, a 43 anni.

Le sue pagine più belle le scrive con la nazionale dell’Uruguay. E’ al sesto posto di tutti i tempi come marcatore della Celeste. Abreu è “el Loco”, il matto. E sì, perché in carriera ha tirato 25 rigori a “cucchiaio”. Il più celebre ai Mondiali del 2010 in Sud Africa, quando segnò il gol vittoria nei quarti di finale contro il Ghana, qualificando la Celeste per le semifinali.

Una partita pazza, come lui. Decisa da un pazzo, che fa lo scavino sul rigore decisivo. Ma l’episodio clamoroso avviene in un’altra partita. Contro la Fluminense, quando indossava la maglia del Botafogo. L’arbitro fischia un calcio di rigore, el Loco va sulla palla e, naturalmente, fa il cucchiaio. Ma Diego Cavalieri, che conosce il personaggio, rimane in piedi e para il rigore. Uno dei due errori dal dischetto di Abreu. Passano pochi minuti, e l’arbitro fischia un altro penalty per il Botafogo. Ovviamente dal dischetto va ancora Abreu. Cavalieri si tuffa. Ma, come detto, se ti chiamano “Loco” un motivo ci sarà. Abreu fa nuovamente il cucchiaio. E stavolta segna. Quando avete a che fare con “el Loco” non date nulla per scontato.