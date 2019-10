Stadio Fiorentina, si farà in 48 mesi e sarà di proprietà: le parole di Commisso, Nardella e Barone

‘‘Il Comune di Firenze e il sindaco Nardella hanno fatto un importante passo in avanti per permettere a chi, come noi della Fiorentina vuole investire sul territorio, di avere certezze e iter chiari e più snelli. Iniziano a vedersi concrete possibilità per realizzare un’opera importante come potrà essere il nuovo stadio della Fiorentina”. E’ il commento del proprietario viola Rocco Commisso dopo aver appreso dell’annuncio del primo cittadino di Nardella di voler realizzare in 48 mesi e dell’approvazione all’unanimità da parte della giunta comunale della delibera che mette in vendita i terreni occupati dal centro alimentare polivalente Mercafir, nella zona nord del capoluogo toscano. ”Si tratta di notizie che apprendiamo con grande favore – ha aggiunto da New York, attraverso i canali ufficiali del club, il magnate italo-americano – Continueremo il nostro dialogo e gli incontri con il Comune e i rispettivi team di lavoro cosicché si possa procedere in maniera spedita”.

Nel prevedere la realizzazione del nuovo stadio di Firenze nell’area sud della Mercafir “abbiamo un percorso definito in dieci punti che contengono elementi innovativi: non utilizzeremo il project financing ma procederemo direttamente alla vendita dell’area così lo stadio sarà di proprietà. Questo per favorire un total control da parte della proprietà. Vogliamo finire tutto in 48 mesi: progettazione più realizzazione dello stadio”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, parlando della delibera di giunta approvata stamani. Il comparto che finirà a bando, è stato spiegato, sarà di 22 ettari. “Così – ha continuato Nardella – si potrà accelerare ulteriormente la procedura perché non porranno più la condizione della stazione Guidoni e dello svincolo di Peretola per l’avvio dei lavori. Si procederà – ha continuato – a modificare il piano delle alienazioni: inseriremo questa area nel piano di alienazioni dei beni immobili del comune di Firenze. Siamo pronti a fare la gara per la vendita a gennaio. E’ una gara pubblica”.

“Notizia importante, complimenti al sindaco Nardella, al suo staff e a tutto il comune per questa notizia che ci hanno comunicato oggi al telefono”. Lo ha dichiarato Joe Barone braccio destro del patron della Fiorentina Rocco Commisso, intervistato ai microfoni di Sky Sport dal Columbus Day di New York. Barone ha commentato l’approvazione da parte della giunta comunale di Firenze sull’area in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Fiorentina: “Ci siamo mossi bene sullo stadio ma anche per il centro sportivo – ha detto Barone – Commisso è pieno di entusiasmo, trasmette tanta energia anche alla nostra tifoseria che ringrazio. Tanto orgoglio per noi italo-americani in questo Columbus day. E’ anche un modo per far conoscere Firenze e la Fiorentina”.