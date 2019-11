Gol Piatek o autogol Bastos? La decisione per il Fantacalcio

Gol Piatek o autogol Bastos? Si sta giocando l’ultimo match della domenica valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, partita scoppiettante quella tra Milan e Lazio, due squadre che stanno giocando a viso aperto. Ad aprire le marcature è stato il solito Ciro Immobile, l’attaccante bravissimo a colpire di testa. Immediata la reazione del Milan che trova il pareggio, tocca di Piatek che non è nemmeno verso la porta e autogol di Bastos. Dopo qualche momento di indecisione è arrivata ufficialmente la decisione per il Fantacalcio, tolto il gol a Piatek, si tratta di autogol di Bastos. Delusione per i Fantallenatori che hanno schierato il polacco tra i titolari.