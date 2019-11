Serie A, la classifica marcatori senza rigori e per media gol: comanda Duvan Zapata, segue Milik

Dopo undici giornate è tempo di bilanci in Serie A. Dopo aver analizzato il buco in classifica tra le prime e le squadre coinvolte nella lotta salvezza e la graduatoria di pali e traverse, andremo a fare un’analisi della classifica marcatori ed in particolare di chi sarebbe in testa senza rigori e rapportando le gare giocate ai gol segnati. Andando a guardare in generale la classifica marcatori fino a questo momento Ciro Immobile guida, nettamente staccato dagli altri. La media gol del bomber della Lazio è impressionante. Sono 13 i gol in 11 apparizioni. Nove le reti di Lukaku, alla prima stagione in Italia. Otto quelle di Muriel, che punta a superare il suo personale record. Ma andando ad analizzare nel dettaglio quanto detto prima possiamo notare come Immobile abbia realizzato 4 calci di rigore, Lukaku 3 e Muriel 3.

Ma chi guiderebbe la classifica marcatori senza rigori?

Eccoci arrivati al punto. A guidare questa particolare classifica sarebbe comunque Immobile con i suoi 9 gol su azione. Numeri che testimoniano l’eccezionale avvio di stagione dell’attaccante campano della Lazio. A seguire Berardi con 7 reti tutte su azione, sul terzo gradino del podio c’è Duvan Zapata. Ma si sa queste classifiche lasciano il tempo che trovano. I rigori contano eccome. Bisogna tirarli e segnarli. Quanti errori dal dischetto abbiamo visto negli anni? E allora spunta un altra classifica.

Immobile 9 Berardi 7 Duvan Zapata 6 Lukaku 6 Milik 5 Muriel 5 Dzeko 5 Kouamé 5 Cornelius 4 Ilicic 4 Mertens 4 Correa 4 Gomez 4

Chi guiderebbe la classifica marcatori rapportando le partite giocate ai gol segnati?

Parlando di media gol, e andando a vedere anche chi ha giocato meno partite rispetto alle undici sin qui disputate e non contando i rigori, ecco che Immobile conquisterebbe “solo” la medaglia di bronzo. Medaglia d’argento per Milik, oro per Duvan Zapata. Numeri che testimoniano lo straordinario anno solare del colombiano, inarrestabile sotto porta da gennaio ad ottobre e fermato solo da un infortunio.