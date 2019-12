Esonero Thiago Motta, la decisione è definitiva: il Genoa ha già scelto il sostituto

ESONERO THIAGO MOTTA – E’ già finita l’esperienza al Genoa da allenatore di Thiago Motta, chiamato a sostituire il tecnico Andreazzoli non solo non è riuscito a risollevare la situazione ma è decisamente precipitata ed adesso il rischio retrocesssione non fa dormire sonni tranquilli. Ultima chance concessa dal Genoa all’ex centrocampista ma contro l’Inter è arrivata un’altra pesantissima sconfitta. Il Genoa ha già deciso l’esonero di Thiago Motta e verrà comunicato entro le prossime ore oppure giorni. Il presidente Preziosi ha già deciso il sostituto, si tratta di Diego Lopez che adesso dovrà risollevare le sorti di una squadra in grandissima crisi, l’ufficialità anche in questo caso è prevista a stretto giro di posta.