Gol Cristiano Ronaldo, il portoghese vola altissimo: gesto tecnico pazzesco! [VIDEO]

Gol Cristiano Ronaldo – Il portoghese sale altissimo! Grande elevazione di CR7 e la Juve torna avanti. Stanno dominando i bianconeri a Marassi, ma hanno subito il gol del pari nell’unico tiro in porta, dopo essere andati in vantaggio con l’ennesima perla di Dybala. Ma poi sale in cattedra (anzi in cielo) un uomo di nome Cristiano Ronaldo: prende il volo l’attaccante bianconero, che stacca di testa su cross di Alex Sandro. Di seguito il VIDEO.